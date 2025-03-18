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Güncel

Dilencinin üzerinden çıkan para ekipleri şaşkına çevirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde, zabıta ekiplerince dilencilik yaptığı belirlenen kadının üzerinden 45 bin 600 lira çıktı.

AA18 Mart 2025 Salı 20:26 - Güncelleme:
Dilencinin üzerinden çıkan para ekipleri şaşkına çevirdi
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Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere karşı sivil ve resmi ekiplerle denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Atatürk Caddesi'nde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadının üzerinden 45 bin 600 lira çıktı.

İDARİ YAPTIRIM CEZASI UYGULANDI

Zabıta ekiplerince paraya el konulurken, kadına Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım cezası uygulandı.

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, dilenciliğin önlenmesi ve halkın mağduriyetinin engellenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini, halkın huzurunu korumaya yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

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