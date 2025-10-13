İSTANBUL 21°C / 13°C
Güncel

Dilencinin üzerinden servet çıktı

Esenyurt'ta dilencilik yapan yaşlı kadının üzerinden 67 çeyrek altın (604 bin TL) ile yüklü miktarda para ele geçirdi.

13 Ekim 2025 Pazartesi 13:00
Dilencinin üzerinden servet çıktı
Zabıta ekipleri, polisle işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Esenyurt Devlet Hastanesi önünde dilenen yaşlı kadın, şüpheli hareketleri nedeniyle zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.

KARAKOLDA SERVET ÇIKTI

Takip sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan kadın karakola götürüldü. Burada yapılan üst aramasında kadının üzerinden 67 çeyrek (604 bin TL) altın ve yüklü miktarda para çıktı.

Altınlar ve para tutanak altına alınırken kadına idari para cezası uygulandı.

  • dilenci kadın
  • altın ele geçirme
  • Esenyurt operasyonu

