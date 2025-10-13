Dilencinin üzerinden servet çıktı

Zabıta ekipleri, polisle işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Esenyurt Devlet Hastanesi önünde dilenen yaşlı kadın, şüpheli hareketleri nedeniyle zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.

KARAKOLDA SERVET ÇIKTI

Takip sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan kadın karakola götürüldü. Burada yapılan üst aramasında kadının üzerinden 67 çeyrek (604 bin TL) altın ve yüklü miktarda para çıktı.

Altınlar ve para tutanak altına alınırken kadına idari para cezası uygulandı.