İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2024 Perşembe / 29 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6082
  • EURO
    33,0236
  • ALTIN
    1998.52
  • BIST100
    8949.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dilfiraz Karataş'ın ''polis kurşunuyla öldüğü'' iddiasına yalanlama
Güncel

Dilfiraz Karataş'ın ''polis kurşunuyla öldüğü'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın 'polis kurşunuyla öldüğü' yönündeki iddiaların, 'terör örgütlerinin propagandası' olduğunu açıkladı.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 18:25 - Güncelleme:
Dilfiraz Karataş'ın ''polis kurşunuyla öldüğü'' iddiasına yalanlama
ABONE OL

Merkezden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 vatandaşın yaşamını yitirdiği, 3'ü polis 6 kişinin de yaralandığı, etkisiz hale getirilen 2 teröristin ise terör örgütü DHKP/C mensubu olduklarının tespit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Çağlayan Adliyesi D Blok kapısının karşısında şüpheli şahıs/şahıslara yönelik, görevli polis memurlarınca yapılan uygulama sırasında kabarık mont giyen gözlüklü Pınar Birkoç'un görevli polis memurlarının yanına giderek yüzlerine 2-3 saniye kadar biber gazı sıktığı belirtildi.

Bu sırada kadın teröristin arkasında bulunan Emrah Yayla'nın, görevli polis memurlarını hedef alarak ateş etmesiyle polis memurunun yaralandığı aktarılan açıklamada, saldırıya uğrayan polislerden birinin C blok istikametine doğru yöneldiği, iki teröristin bu polis memuruna ateş etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dilfiraz Karataş isimli vatandaşımız, teröristlerin açtığı ateş sonucu sırtına isabet eden iki kurşunla hayatını kaybetmiştir. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde de Dilfiraz Karataş'ın vurulduğu anda, polis memurumuzun yan tarafında olduğu görülmektedir. Karataş'a isabet eden kurşunlar ise sırt bölgesinden girmiştir. Dolayısıyla sırtına isabet eden mermilerin yan taraftan ateşlenmiş olması imkansızdır. Dilfiraz Karataş, teröristlerin arkadan açtığı ateş sonucu sırtından vurulmuştur. Akabinde C blok önündeki nöbet kulübesine ateş açmaya başlayan teröristler, nöbet kulübesindeki polislerimizin karşı ateşiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Terör örgütlerinin propagandasına itibar etmeyiniz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.