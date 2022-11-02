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Dili boğazına kaçarak nefes alamayan çocuk, trafik polisinin yardımıyla hayata tutundu

Samsun'da epilepsi nöbeti geçirdiği sırada dili boğazına kaçarak nefes alamayan çocuk, trafik polisinin yaptığı ilk yardım sayesinde kurtuldu.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 10:19 - Güncelleme:
Dili boğazına kaçarak nefes alamayan çocuk, trafik polisinin yardımıyla hayata tutundu
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Samsun-Ordu kara yolu Dikbıyık Stadyumu karşısında meydana gelen trafik kazası ihbarına giden trafik polisi, Çınarlık mevkisi Eğercili Kavşağı'nda bir kadının çığlık atarak yola doğru hareketlendiğini görünce aracını durdurdu.

Baba Sezgin A'nın kucağında baygın halde bulunan kızı S.N.A'nın nefes alamadığını ve dilinin boğazına kaçtığını gören trafik polisi Yasin Yaylacı, ilk yardımda bulundu.

Yaylacı, nefes almasını sağladığı epilepsi hastası çocuğu olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim etti.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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