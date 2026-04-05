  Dilovası'da demir-çelik fabrikasında platform çöktü: 3 işçi yaşamını yitirdi
Dilovası'da demir-çelik fabrikasında platform çöktü: 3 işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki demir-çelik fabrikasında bakım çalışması sırasında ark ocağına ait yükleme platformu çöktü. Göçük altında kalan 4 işçiden Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda hayatını kaybederken, yaralı bir işçinin tedavisi sürüyor.

IHA5 Nisan 2026 Pazar 18:50
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir demir-çelik fabrikasında yaşanan göçük, 3 işçinin canına mal oldu. Bakım çalışmaları sırasında ark ocağına ait yükleme platformunun aniden çökmesiyle 4 işçi enkaz altında kaldı. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARK OCAĞININ YÜKLEME PLATFORMU 4 İŞÇİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Kocaeli'de faaliyet gösteren bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen iş kazasında 3 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı.

Olay, Dilovası ilçesindeki demir-çelik tesisinde meydana geldi. Fabrikada sürdürülen bakım çalışmaları sırasında ark ocağına ait yükleme platformu aniden çöktü. Platform üzerinde bulunan 4 işçi, çöken yapının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkarılan işçiler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralı diğer işçinin tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

