İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2025 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dilovası'nda yangın sonrası kaçış planı: Valizlerle yakalandı bir kişi aranıyor
Güncel

Dilovası'nda yangın sonrası kaçış planı: Valizlerle yakalandı bir kişi aranıyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından firar eden iş yeri sahibi K.O., polis ekiplerince Yalova'da valizleriyle birlikte yakalandı. Oğlu İ.O. ise halen aranıyor.

IHA8 Kasım 2025 Cumartesi 18:28 - Güncelleme:
Dilovası'nda yangın sonrası kaçış planı: Valizlerle yakalandı bir kişi aranıyor
ABONE OL

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olaya ilişkin harekete geçen polis ekipleri iş yeri sahibi K. O'yu Yalova'da yakaladı. Aracından valizleri çıkan K.O'nun kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. K.O'nyn kayıplara karışan oğlu İ.O ise her yerde aranıyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

İŞ YERİ SAHİBİ YAKALANDI, OĞLU ARANIYOR

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri ortadan kaybolan iş yeri sahibi K. O'yu Yalova'da yakaladı. Aracından valizleri çıkan K.O'nun kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. K.O'nun telefonlarını kapatıp kayıplara karışan oğlu İ.O ise her yerde aranıyor.

  • kocaeli
  • dilovası yangın
  • kozmetik fabrikası

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.