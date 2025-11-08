İSTANBUL 22°C / 15°C
Güncel

Dilovası'ndaki yangında ikinci facianın eşiğinden dönüldü: Yanan binaya çok yakındık

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde çıkan yangın sırasında, hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonu çalışanlarının aldığı önlemler olası bir patlamayı engelledi. İstasyon sahibi Enis Artut, “Alevlerin gelmemesi için tüm önlemleri aldık, yanan binaya çok yakındık” dedi.

IHA8 Kasım 2025 Cumartesi 18:35 - Güncelleme:
Dilovası'ndaki yangında ikinci facianın eşiğinden dönüldü: Yanan binaya çok yakındık
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangının akaryakıt istasyonuna sirayet etmemesi için önlem alan çalışanlar, muhtemel facianın önüne geçti. Akaryakıt istasyonu yetkilisi Enis Artut, "Buraya alevlerin gelmemesi için bütün önlemleri aldık, yanan binaya çok yakınız" dedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sabah saat 09.00 sıralarında parfüm dolum tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın tesis içindeki kimyasal maddelerden dolayı hızla büyürken, alevler çevredeki bir binanın çatısına da sıçradı. Yangında içeride bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi de yaralandı.

"BENZİN İSTASYONUNUN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK VE ALEVLERİN BÖLGEMİZE GELMEMESİ İÇİN GEREKLİ BÜTÜN ÖNLEMLERİ ALDIK"

Parfüm dolum tesisine yakın noktadaki akaryakıt istasyonunun sahibi Enis Artut, yangına ilk çıktığı anda şahit olduklarını ve büyük bir facianın önüne geçebilmek adına hemen müdahale ettiklerini söyledi. Yangınla hayatını kaybeden vatandaşları tanıdığını belirten Artut, "Hepimize geçmiş olsun. Saat 09.00'da bomba gibi bir sesle irkildik. Biz benzin istasyonunda oturuyorduk, koşa koşa geldik, bütün bina alev almıştı. Bağrışmaları, çığlıkları duyduk. Hemen yaralıları kurtarmaya çalıştık. Yangında ölenlerin hepsini tanıyoruz. Çocuklar buradan alışveriş yaparlardı. Çok acı, çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. İlk andan itibaren benzin istasyonunun güvenliğini sağlamak ve alevlerin bölgemize gelmemesi için gerekli bütün önlemleri aldık. Büyük bir facianın önüne geçmemiz gerekiyordu, çünkü yanan binaya çok yakınız. Üzüntülüyüz, büyük bir acı. Dilovası'nın başı sağ olsun" dedi.

  • dilovası yangın
  • kocaeli
  • kozmetik fabrikası

