İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2023 Cuma / 25 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0525
  • EURO
    29,7217
  • ALTIN
    1668.12
  • BIST100
    7709.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Din düşmanı Can Ataklı küstahlaştı! Cuma gününün tatil olmasını isteyen Müslümanları hedef aldı
Güncel

Din düşmanı Can Ataklı küstahlaştı! Cuma gününün tatil olmasını isteyen Müslümanları hedef aldı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen İslam düşmanı Can Ataklı, Müslümanları hedef aldı. Küstah ifadelerle, cuma gününün tatil olmasını savunan Müslümanları aptallıkla suçlayan fondaş Ataklı, 'Bir takım saçma sapan adamlar sosyal medyada kampanya başlatıyor. Tam böyle sinir uçlarına dokunuyor... Böyle bir şey olamaz.' dedi.

11 Ağustos 2023 Cuma 16:39 - Güncelleme:
Din düşmanı Can Ataklı küstahlaştı! Cuma gününün tatil olmasını isteyen Müslümanları hedef aldı
ABONE OL

Sık sık skandal açıklamalarıyla toplumun birçok kesiminden tepki alan fondaş Can Ataklı, şimdi de İslam'ı hedef aldı. Cuma gününün tatil edilmesini isteyen Müslümanlara hakaret eden fondaş Ataklı, son paylaşımında hadsiz ifadeler kullandı.

FONDAŞ ATAKLI MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI

Dini değerlere düşmanlığıyla gündemden düşmeyen gazeteci Can Ataklı, cuma gününün tatil olmasını savunan Müslümanları aptal olmakla suçladı. Ataklı, "Bir takım saçma sapan adamlar sosyal medyada kampanya başlatıyor. Tam böyle sinir uçlarına dokunuyor... Böyle bir şey olamaz. Bunu savunmak aptallığın dik alasıdır. Sen böyle kalkacaksın Arap çöllerinde yaşayan, petrol sayesinde zengin olmuş adamların peşinden 'ben de tatil yapacağım' yok böyle bir şey." ifadelerini kullandı.

Ataklı'ya sosyal medyada tepkiler de gecikmedi.

  • Can Ataklı
  • İslam düşmanı
  • cuma tatili
  • sosyal medya kampanyası
  • sinir uçları
  • aptallık suçlaması
  • Müslüman hedef

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.