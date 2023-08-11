Sık sık skandal açıklamalarıyla toplumun birçok kesiminden tepki alan fondaş Can Ataklı, şimdi de İslam'ı hedef aldı. Cuma gününün tatil edilmesini isteyen Müslümanlara hakaret eden fondaş Ataklı, son paylaşımında hadsiz ifadeler kullandı.

FONDAŞ ATAKLI MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI

Dini değerlere düşmanlığıyla gündemden düşmeyen gazeteci Can Ataklı, cuma gününün tatil olmasını savunan Müslümanları aptal olmakla suçladı. Ataklı, "Bir takım saçma sapan adamlar sosyal medyada kampanya başlatıyor. Tam böyle sinir uçlarına dokunuyor... Böyle bir şey olamaz. Bunu savunmak aptallığın dik alasıdır. Sen böyle kalkacaksın Arap çöllerinde yaşayan, petrol sayesinde zengin olmuş adamların peşinden 'ben de tatil yapacağım' yok böyle bir şey." ifadelerini kullandı.

Ataklı'ya sosyal medyada tepkiler de gecikmedi.