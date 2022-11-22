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Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Raşit Küçük hayatını kaybetti

Hastalığı sebebiyle tedavi gören, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Küçük hayatını kaybetti.

22 Kasım 2022 Salı 08:58 - Güncelleme:
Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Raşit Küçük hayatını kaybetti
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Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Küçük hayatını kaybetti.

Küçük, hastalığı sebebiyle uzun süredir tedavi görüyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Küçük'ün vefatıyla ilgili paylaşımda bulundu:

"Hastalığı sebebiyle uzun süredir tedavi gören, hayatını eser vermeye ve öğrenci yetiştirmeye adamış olan din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, tüm öğrencilerine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Raşit Küçük kimdir?

1947 yılında Antalya'da doğan Prof. Dr. Raşit Küçük, 1966'da Antalya İmam-Hatip Okulu'ndan, 1970'de Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Küçük, 1975 yılında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü Hadis ve İslam Ahlakı öğretim görevliliğine atandı, 1981 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne geçti. 1979 senesinde Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde başladığı doktora çalışmasını, 1983 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.

"Kur'an ve Sünnette Sevgi Kavramı-Özellikle Allah Sevgisi-" çalışması, "Sevgi Medeniyeti" adıyla kitaplaştırıldı ve 1990 yılında yayımlandı. Eser, aynı yıl, Türkiye Yazarlar Birliği'nin fikir dalında Birincilik Ödülü'ne layık görüldü.

1997 senesinde doçent, 2003'de profesör oldu.

Prof. Dr. Küçük, 2011-2014 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı görevinde yer aldı. Sonrasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanlığı görevini üstlendi.

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