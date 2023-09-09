İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2023 Cumartesi / 24 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,84
  • EURO
    28,7661
  • ALTIN
    1655.92
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dinamitle patlatılan 57. bina kağıt gibi yerle bir oldu
Güncel

Dinamitle patlatılan 57. bina kağıt gibi yerle bir oldu

Depremin vurduğu Hatay'da dinamitle patlatma yöntemiyle yıkılan 57. binadan geriye enkaz kaldı.

IHA9 Eylül 2023 Cumartesi 10:06 - Güncelleme:
Dinamitle patlatılan 57. bina kağıt gibi yerle bir oldu
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kentte dinamitle patlatma yönteminin hayata geçirilmesiyle yıkım çalışmaları hız kazandı. Enkazın büyük çoğunluğunun kaldırıldığı Hatay'da daire fiyatlarının 2 milyon TL'nin üzerinde olduğu 15 katlı lüks site dinamitle patlatılarak yıkıldı ve geriye enkaz kaldı. Lüks sitenin kağıt gibi yerle bir olma anıysa an be an görüntülendi.

"PATLAYICI MADDE KULLANARAK TOPLAMDA 345 BİN METREKARE ALANDA YIKIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Dinamitle patlatma yöntemi hakkında bilgi veren Erdemli Çetin Hafriyat A.Ş. yöneticisi Nuri Çetin, "6 Şubat depreminin hemen ardından çalışmalarımız başladı. Şuan ağır hasarlı binaların yıkımlarını sürdürüyoruz. İş makinasıyla yıkılamayan yüksek katlı binaların patlayıcı madde kullanarak yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu bina 57. binamız olacak. Patlayıcı madde kullanarak toplamda 345 bin metrekare alanda yıkım gerçekleştirdik" dedi.

YIKIMLAR NEREDEYSE 10 KAT HIZLANIYOR

Patlatıcı kullanarak yıkımların 10 kat daha hızlandığına dikkat çeken Çetin, "Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu yöntemin iş makinasıyla yıkımdan daha pratik ve güvenli oluyor. Bu bina 10 günde iş makinasıyla yıkılacakken biz patlatma yöntemiyle 1 günde yıkımını gerçekleştiriyoruz. Çevre daha az zararlı, daha güvenli daha ekonomik olarak gerçekleşiyor. Temennimiz Hatay'ın bir an önce eski güzel günlerine dönmesi. Bize öncülük eden Hatay Valiliği yöneticilerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.