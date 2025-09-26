İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere dair dün başlattığı soruşturma kapsamında yakalanan H.K. ve A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ile "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etme" suçlarından tutuklandı.

Diğer şüpheli ise imza ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulanmak üzere adli kontrol altına alınarak serbest bırakıldı.

OLAY

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kentteki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin dün soruşturma başlatmış, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakaret" ve "müstehcenlik" suçları kapsamında H.K. ile A.S. hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince yakalanmıştı.

Eğlence mekanında dini değerler hedef alındı: 2 şüpheliye gereği yapıldı

Görüntüler büyük tepki toplamıştı! Eğlence mekanında uygunsuz gösteri yapan kişi yakalandı