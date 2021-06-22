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Dini nikahla yaşamaya başladığı kadını öldürüp intihar etti

Konya'da dini nikahla yaşadığı kadını tabancayla öldüren kişi, aynı tabancayla intihar etti.

AA22 Haziran 2021 Salı 11:00 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 11:00
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İddiaya göre, Halime Uyar (43), 15 yıl önce boşanıp dini nikahla birlikte yaşamaya başladığı Mesut Çoban'ı (46), iki hafta önce geçimsizlik nedeniyle terk etti.

Bunun üzerine Çoban, Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi'ndeki ablasının evine yerleşen Uyar'ı, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktığı sırada tabancayla başından vurdu. Çoban, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Çoban, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Halime Uyar ile Mesut Çoban'ın 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.

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