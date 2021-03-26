AA 26 Mart 2021 Cuma 10:42 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 10:42

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek ve Veysal Şahin ile başka suçtan tutuklu sanıklar Hamza Celepoğlu, Mehmet Uçar, Ali Poyraz, Osman Gülbel, Yavuz Karakakaya ve Tamer Bülent Demirel bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ve eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 14 tutuksuz sanık ile müdahil Dink ailesinin avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, karar verileceği belirtilerek, sanıklara son sözleri soruluyor.

- ADLİYE ÖNÜNDE HRANT'IN ARKADAŞLARI AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada, duruşma öncesinde adliye önünde toplanan "Hrant'ın Arkadaşları" adlı grup, "Hrant için adalet için" yazılı pankart açtı.

Grup adına konuşan Bülent Aydın, 14 yıldır süren davanın karar duruşması için adliyede yine adalet nöbetinde olduklarını belirterek, "Bugün Hrant Dink cinayeti davasının bir aşamasının daha sona erdiği söylenebilir. Hala Hrant Dink cinayeti üzerindeki karanlık perdenin kaldırılmış olduğunu söyleyemeyiz. Bu cinayet şebekesinin nasıl harekete geçtiği henüz ortaya konulamadı." ifadelerini kullandı.

Eksik soruşturmalar yapıldığını, olaydan bir yıl önce tüm ayrıntılarıyla bilinen cinayetin nasıl engellenmediğinin ortaya konulmadığını dile getiren Aydın, Türkiye tarihinde ilk defa bir siyasi cinayet davasında çok sayıda resmi kişinin yargılandığını, mütalaada bunların önemli kısmına cezalar istendiğini söyledi.