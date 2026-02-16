Dinlenme tesisinde acı olay... Park halindeki araçta ölü bulundu

Afyonkarahisar-Sandıklı kara yolundaki bir dinlenme tesisinde park halindeki 07 AVF 967 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kilitli kapısını açtı. Jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki erkeğin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi işlemleri için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç, çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.