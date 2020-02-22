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Dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti

Antalya'da 67 yaşındaki bir kişi dinlenmek için oturduğu restoranın sandalyesinde hayatını kaybetti.

IHA22 Şubat 2020 Cumartesi13:29 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 13:29

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 67 yaşındaki Ömer Faruk Uğur, dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti. Uğur’un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki bir restoranın önünde meydana geldi. Kaldırımdan yürüyen Ömer Faruk Uğur(67) kendini yorgun hissetmesi üzerine iş yerindeki sandalyeye oturarak dinlenmek istedi. İş yeri sahibi uzun süre hareket etmeden oturan Uğur’un fenalaştığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Uğur’un ayağında galoş olduğu görüldü. Uğur’un, cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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