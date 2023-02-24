Diouf: 2002 Dünya kupası futbolcuları depremzedeler için maç yapabilir

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde düzenlenen dayanışma programında "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bir gecede 1,5 milyon Türk lirası toplandı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye'deki depremzedeler yararına "Türkiye ile Dayanışma" gecesi düzenledi.

Ressamlar, futbolcular, moda tasarımcıları ve fotoğraf sanatçıları, Türkiye'de depremden etkilenenler yararına yaklaşık 51 eser bağışladı.

Gecede dünyaca ünlü Senegalli besteci ve sanatçı Youssou Ndour'un kostümüden, Senegalli eski milli futbolcu El Hadji Diouf'un Türkiye ile oynadıkları 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde giydiği imzalı formaya kadar birçok obje açık arttırmaya çıktı.

Ndour'un 2017'de layık görüldüğü Japonya'nın en prestijli sanat ödülü "Praemium Imperiale" gala gecesinde giydiği sarı kostüm 260 bin TL'ye alıcı buldu.

Kostümü alan iş insanı, gecede hazır bulunan Ndour'a jest yaparak, kostümü kendisine hediye etti.

2002 Dünya Kupası'nda Türkiye ile çeyrek final maçında top koşturan eski milli Diouf'un imzalı forması da 150 bin TL'ye satıldı.

Senegalli ve Türk iş insanlarının da yoğun ilgi gösterdiği gecede satışa sunulan eserlerin tamamı alıcı buldu.

Gecede Senegalli kadın rapçi Zeinixx de Türkiye'deki depremleri anlatan bir ağıt yaktı.

- "2002 DÜNYA KUPASI FUTBOLCULARI DEPREMZEDELER İÇİN MAÇ YAPABİLİR"

Eski milli futbolcu Diouf, basına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve Türk halkının yanında olmak için geceye geldiğini ve formasını bağışladığını söyledi.

Diouf, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christiane Atsu'yu da yakından tanıdığını ve ölüm haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini kaydetti.

Senegal'in bu zor günlerde Türkiye'nin daima yanında olduğunu belirten Diouf, "2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde forma giyen Türk ve Senegalli futbolcuların maç yapması gibi bir düşüncem var. O maçtan toplanacak tüm geliri de Türkiye'deki depremzedelere göndermek istiyorum." dedi.

- "BİR GECEDE 1,5 MİLYON TL BAĞIŞ TOPLADIK"



Şarkıcı Ndour da daha önce Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine taziye ziyareti düzenlediğini anımsatarak, "Türkiye'nin yanında olduğumuzu göstermek adına bu geceye katıldım. Cumhurbaşkanımız Macky Sall de 1 milyon dolar bağış yapacağını duyurmuştu. Senegal'in en önemli tarikatlarından Müridi tarikatı da 165 bin dolar bağışladı. Bu bağışların devam edeceğine eminim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman da Senegal'in 6 Şubat'tan bu yana hem maddi hem manevi Türkiye'nin yanında olduğunu gösterdiğini söyledi.

Sağman, "Gecede satışa çıkan eserlerden ve yapılan bağışlardan 1,5 milyon TL gelir elde ettik. Büyükelçiliğimiz adına açtığımız bağış hesabında da bugün itibarıyla 4 milyon TL'ye ulaştık. Toplamda Senegal'den 5,5 milyon TL katkımız olacak. Buna çok sevindik çünkü burası uzak bir coğrafya gibi düşünülebilir ama Türkiye olarak kalplerinde öyle bir taht kurmuşuz ki... Bu geceye katılanlar arasında şarkıcılar da vardı, hatta bir ağıt yakıldı. Çok duygulandık." diye konuştu.

Dakar YEE Müdürü Merve Işık Efe de programa 1 hafta gibi kısa bir sürede hazırlandıklarını ve Senegallilerin kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayarak, özellikle sanat camiasının yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.