23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Güncel

Diploma iptal davasında yeni gelişme: Mahkemeden İmamoğlu'nun talebine ret

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi, davanın oy birliğiyle reddine karar verdi.

HABER MERKEZİ23 Ocak 2026 Cuma 17:19 - Güncelleme:
Diploma iptal davasında yeni gelişme: Mahkemeden İmamoğlu'nun talebine ret
ABONE OL

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi, davanın oy birliğiyle reddine karar verdi.

İmamoğlu'na "sahte diploma" davası: Karar 15 gün içerisinde açıklanacak

