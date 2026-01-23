Diploma iptal davasında yeni gelişme: Mahkemeden İmamoğlu'nun talebine ret
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi, davanın oy birliğiyle reddine karar verdi.
HABER MERKEZİ23 Ocak 2026 Cuma 17:19 - Güncelleme:
