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Diploma provokatörü CHP'li çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde sözde öğrenci Doruk Dörücü skandal bir provokasyona imza attı. 'Türk milletini ve devletin kurumlarını aşağılamaya' çalışan Dörücü hakkında soruşturma başlatılırken provokatörün aynı zamanda CHP Üsküdar eski ilçe başkan yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ4 Temmuz 2025 Cuma 16:29 - Güncelleme:
Diploma provokatörü CHP'li çıktı
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Boğaziçi Üniversitesi 158. Mezuniyet Töreni'nde "Bu diploma hükümsüzdür. Fakülte kapatan, diplomaları iptal eden istibdat rejimini reddediyorum. Diplomamı kayyumdan değil, Boğaziçi'nin seçilmiş rektöründen alırım" sözleriyle eylemde bulunan Doruk Dörücü gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta bulunan Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Albert Long Hall'de gerçekleşen Boğaziçi Üniversitesi 158. Mezuniyet Töreni'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ve Sosyoloji Bölümü yan dal öğrencisi Doruk Dörücü "Bu diploma hükümsüzdür. Fakülte kapatan, diplomaları iptal eden istibdat rejimini reddediyorum. Diplomamı kayyumdan değil, Boğaziçi'nin seçilmiş rektöründen alırım" şeklinde sözler söyleyerek eylemde bulunmuştu.

Dörücü, hakkında başlatılan 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' ve 'Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Kuruluşlarını Aşağılama' suçlarından gözaltına alındı. Dörücü'nün cep telefonuna da el konulduğu öğrenildi.

PROVOKATÖR CHP'Lİ ÇIKTI

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını yırtan mezunun, CHP Üsküdar eski ilçe başkan yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

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