İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2025 Perşembe / 13 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6203
  • EURO
    47,3813
  • ALTIN
    4424.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Diplomasız 400 akademisyen' iddiası! YÖK suç duyurusunda bulundu
Güncel

'Diplomasız 400 akademisyen' iddiası! YÖK suç duyurusunda bulundu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, asılsız iddiaları ortaya atan ve yaymaya devam eden kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 17:41 - Güncelleme:
'Diplomasız 400 akademisyen' iddiası! YÖK suç duyurusunda bulundu
ABONE OL

YÖK'ten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yükseköğretim kurumlarını ve bilim insanlarını değersizleştirmeye yönelik "sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu" şeklinde temelsiz ve spekülatif paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, gerçek dışı iddialarla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM) bahsi geçen şüphelilerden hiçbirinin akademisyen olarak Türkiye'deki üniversitelerde görev yapmadığının kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

"ASILSIZ HABER VE PAYLAŞIM YAPANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR"

Buna rağmen asılsız iddiaların devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim kurumlarımız ve bilim insanlarımız ülkemizin onur kaynağıdır ve onlara olan güveni zedelemeye çalışmak gençlerimizin yarınlarına karşı yapılacak en büyük kötülüktür. Kurulumuza, üniversitelerimize ve öğrencilerimizin geleceği olan yükseköğretim sistemimize yönelik sürdürülen yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmalarına izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Söz konusu asılsız iddiaları ortaya atan ve yaymaya devam eden kişi ve kurumlar hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonra da asılsız haber ve paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

  • sahte
  • diploma

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.