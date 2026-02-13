Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde işyerlerinin kurşunlanması ve haraç alınması olaylarının faili Casperler Organize Suç Örgütü yöneticilerinden 'Emmi' kod adlı Mehmet Kurtoğlu'nun, Edirne'den yurtdışına kaçırıldığını belirleyen polis harekete geçti. Edirne'de yürütülen soruşturma kapsamında, 'Casperlar' suç örgütünün önde gelen isimlerinden ve 'Emmi' kod adıyla tanınan Mehmet Kurtoğlu'nun yurtdışına kaçışının, uluslararası bir organizasyonla yapıldığı belirlendi.

İADE EDİLİP TUTUKLANDI

Kamera görüntüsü incelemeleri ve analiz çalışmaları sonucunda Kurtoğlu'nun konakladığı yerden alınıp, hudut kapısına götürüldüğü, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçla yurtdışına çıkış yaptığı tespit edildi. Kurtoğlu, Romanya'da yakalanmasının ardından 9 Şubat'ta teslim edildiği Türkiye'de tutuklandı. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Kurtoğlu ifadesinde kaçışıyla ilgili süreci anlattı.

'APARTTA KONAKLADIM'

Çete lideri, İstanbul'dan korsan taksi ile Edirne'ye getirildiğini, ardından bir gece apart otelde konaklatıldığını anlattı. Ertesi gün apart otelden alınarak Edirne Küçük Sanayi Sitesi'nde oto yıkama dükkânına götürüldüğünü ve daha sonra getirilen üç kişi işe birlikte Vietnam İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik bir aracın bagajına bindirilerek Bulgaristan'dan Romanya'ya geçtiğini itiraf etti.

6 KİŞİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ile Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Kurtoğlu'nun kaçmasına yardım ettikleri belirlenen A.Ç., B.B.Ç., F.O., M.G., C.Ö. ve A.Y.F. gözaltına alındı.

'BAGAJA BİNDİRİLDİM'

Mehmet Kurtoğlu ifadesinde, diplomatik aracın bagajına bindirildiğini söyledi.