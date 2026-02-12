İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6507
  • EURO
    51,9959
  • ALTIN
    7116.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diplomatik plakalarla insan kaçakçılığı: Casperlar suç örgütüne darbe
Güncel

Diplomatik plakalarla insan kaçakçılığı: Casperlar suç örgütüne darbe

Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen 'Casperlar' suç örgütünün sözde yöneticisi olduğu belirtilen M.K'nin, diplomatik plakalı cipin bagajında yurt dışına kaçırıldığını itiraf etmesi üzerine Edirne'de düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 16:36 - Güncelleme:
Diplomatik plakalarla insan kaçakçılığı: Casperlar suç örgütüne darbe
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünün yöneticilerinden olduğu belirtilen M.K, 9 Şubat'ta Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

M.K, emniyetteki sorgusunda "İstanbul'dan Edirne'ye korsan taksiyle geldiğini, kentte bir pansiyonda bir gece kaldığını" anlattı.

Kaldığı pansiyondan alınarak Edirne Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına götürüldüğünü ifade eden M.K., burada diplomatik plakalı bir cipin bagajına bindirildiğini, bu yolla önce Bulgaristan'a sonrada Romanya'ya kaçtığını itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen M.K, hakimlikçe tutuklandı.

M.K. Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

M.K'nin ifadesi sonrası Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.

Ekipler, M.K'nin adresini verdiği pansiyon ile oto yıkama dükkanı gören güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Oto yıkamacıya giren diplomatik plakalı cipin Vietnam uyruklu T.N.H'ye ait olduğu belirlendi.

Ekipler, M.K'yi İstanbul'dan Edirne'ye getiren sürücü ile saklanmasına ve yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

  • Casper suç örgütü
  • M.K. itirafı
  • diplomatik plaka
  • casusluk operasyonu

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.