''Dipsiz Kuyum'' şarkısı, müzisyen Karaduman ve Apple'ı davalık etti

AA 21.12.2019 11:14 - Güncelleme: 21.12.2019 11:14

Karaduman'ın avukatı Alparslan Berber, Apple Teknoloji ve şarkıyı kendisine aitmiş gibi davrandığını öne sürdüğü Tolga Karahan hakkında, "manevi veya mali haklara tecavüz" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sinai Haklar Bürosu'na iki ayrı suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde tecavüzün meni, uğranılan zararın bedeli ve manevi tazminat ödenmesi talepleriyle de dava açtı.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, telif hakları Karaduman'a ait olan eserin, sanatçının bilgisi olmadan ve kendisinden izin alınmadan, haksız ve hukuka aykırı bir şekilde değiştirilerek kullanıldığı belirtildi. Eserin yayımlanmasından kaynaklanan tecavüzün meni, sözleşme yapılmış olsa istenebilecek rayiç bedelin 3 katı tutarında uğranılan zararın bedeli ile 50 bin lira manevi zararın faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesi istendi.

Karaduman'ın müzik sektöründe, söz ve müzik yaptığı, arenje yapımcı olarak çalıştığı, sanat dünyasında tanınmış biri olduğu aktarılan dilekçede, "Dipsiz Kuyum" adlı eserin sözü müziği ve de aranjesi kendisine ait olup, kendisi adına kayıtlı bulunmaktadır. Hususi olduğu için yasal korunma altındadır." denildi.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin yerleşmiş içtihatlarına göre bir müzik eserinin bir parçasının dahi alınıp başka bir yerde kullanılmasının, eserden doğan hakka tecavüz anlamına geldiği vurgulanan dilekçede, bir eserden izinsiz iktibas yapılmasının eserden esinlenme ve yararlanma serbestisiyle karıştırılmaması gerektiği belirtildi. Bir iktibastan söz edebilmek için kimin eserinden alıntı yapıldığının sonraki eserde açıkça gösterilmesi gerektiği, aksi halde iktibas sınırı dahilinde bile olsa eserden doğan haklara tecavüz anlamına geleceğine işaret edildi.

- Mahkemeden bilirkişi incelemesi kararı

Davayı kabul eden İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin yaptığı ilk duruşmada, beyanda bulunan davacı Emrah Karaduman'ı avukatı Alparslan Berber, davalı Apple yönünden sorumluluk söz konusu olduğunu ve diğer davalı Tolga Karahan yönünden savcılığa yaptıkları suç duyurusunun devam ettiğini belirterek, bu kişiyle ilgili adres araştırmasının devam ettiğini söyledi. Avukat Berber, "Huzurdaki davalı sorumlu olduğundan 3 kat tazminatın belirlenerek müvekkilime ödenmesine ayrıca manevi tazminata da hükmedilmesini talep ederiz. Bilirkişi incelemesi yaptırılsın." dedi.

Davalı Apple Teknoloji avukatı Mutlu Yıldırım Köse ise, iTunes sisteminin müvekkili şirket tarafından işletilmediğini ve bu platformun Apple Distribution international unvanlı şirkete ait olduğunu savunarak, "Müvekkilimin huzurdaki davada taraf sıfatı yoktur. Esasa girilmeden taraf sıfatı yokluğundan davanın reddi gereklidir." diye konuştu.

Tarafların sulh ve ara buluculuk ile çözüm istemediklerini vurgulaması üzerine ara kararını açıklayan mahkeme, bu davalı olarak Apple Teknoloji firmasının devamına, dosyası ayrılan Tolga Kahraman ile ilgili soruşturmanın akıbetinin öğrenilmesi için başsavcılıktan dosyasının bir suretinin istenmesine hükmetti.

Soruşturma dosyası geldikten sonra dosyanın konusunda uzman üç kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine de karar veren mahkeme, meslek birliğinden gelen kayıtlar ve internet sitesi üzerinde inceleme yapılarak, davalı Apple'nin sorumluluğunun sunulacak raporda tartışılması, sorumlu olduğu kanaatinin oluşması halinde eserin kullanım şekli, kullanım mecrası, kullanıldığı süreye göre rayiç bedelin Türk irası cinsinden bir kat olarak ne kadar olabileceği hususunda da bilgi alınmasını kararlaştırdı.

Mahkeme duruşmayı erteledi.

- Savcılığın takipsizlik kararı

Emrah Karaduman'ın Apple Teknoloji ve eseri yükleyen Tolga Karahan hakkında suç duyurusunda bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Apple Teknoloji ile ilgili soruşturmada, müzik paylaşım platformu Itunes Store'nin akıllı telefonlara yüklenmesine açılması ve yüklenmesinin sağlanmasında sorumluluğunun Lüksemburg merkezli Itunes S.A. RL şirketi yetkililerine ait olacağını öne sürmüştü. Apple Teknoloji şirketinin yetkililerine şikayete konu suçla ilgili sorumluluk yüklenmeyeceği gerekçesiyle 30 Temmuz'da takipsizlik kararı vermişti.

Diğer davalı Tolga Karahan ile ilgili soruşturmanın devam ettiği, ancak bu kişinin de adresine henüz ulaşılamadığı belirtiliyor.