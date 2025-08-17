İSTANBUL 29°C / 22°C
Güncel

Direksiyon başında feci son! Nefes borusuna ekmek kaçan sürücü can verdi

Adıyaman'da sürücünün nefes borusuna ekmek kaçması sonucu direksiyon kontrolünü yitirdiği kazada hayatını kaybettiği bildirildi. Kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

IHA17 Ağustos 2025 Pazar 13:50 - Güncelleme:
Adıyaman'da direksiyon başında nefes borusuna ekmek kaçan sürücü, kullandığı araçla kaza yaparak hayatını kaybetti. Sürücünün kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Olay, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan Nurettin Çevik (61), direksiyon başındayken yemeye çalıştığı ekmek parçası nefes borusuna kaçtı. Nefes borusuna ekmek parçası kaçması sonucu fenalaşarak nefessiz kalan ve panikleyen Çevik, aracın kontrolünü kaybederek kaldırıma çarptı.

Kazada, Nurettin Çevik ve araçta bulunan Hacire Çevik yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Nurettin Çevik, sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olaydan 1 gün sonra hayatını kaybetti. Çevik'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

