İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2026 Pazar / 6 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Direksiyon başında kalp krizi geçiren tanker sürücüsü hayatını kaybetti
Güncel

Direksiyon başında kalp krizi geçiren tanker sürücüsü hayatını kaybetti

Karaman'da direksiyon başında kalp krizi geçiren yakıt tankeri sürücüsü hayatını kaybetti.

IHA21 Haziran 2026 Pazar 07:06 - Güncelleme:
Direksiyon başında kalp krizi geçiren tanker sürücüsü hayatını kaybetti
ABONE OL

Olay, gece saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Ağılönü köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yönetimindeki 70 FA 065 plakalı yakıt tankeriyle seyir halinde olan Nazım Akkaya (55), aniden fenalaşınca aracı durdurdu. Tankerin yol ortasında durduğunu ve sürücünün direksiyon başında hareketsiz olduğunu gören diğer sürücüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Nazım Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akkaya'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücünün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Anbean kaydedildi: Bebek arabasındaki yılan böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.