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Direksiyon başında kalp krizi! Kazadan hemen önce eşini aradı

Aydın'da çiftçilik yapan 35 yaşındaki Oğuz Kamacı, traktörüyle dağ yolunda seyir halindeyken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Kamacı'nın kazadan kısa bir süre önce eşini aradığı öğrenilirken, kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

IHA22 Ağustos 2024 Perşembe 15:33 - Güncelleme:
Direksiyon başında kalp krizi! Kazadan hemen önce eşini aradı
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Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesine bağlı Karacahayıt Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir traktör devrildi. Traktör sürücüsü Oğuz Kamacı yaşanan kazada hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ İDDİASI

Kazadan kısa bir süre önce eşini aradığı öğrenilen Oğuz Kamacı'nın, rahatsızlandığını ifade ettiği öğrenildi. Kaza sırasında kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

ÖLÜM HABERİ AİLESİNİ YASA BOĞDU

Kamacı'nın ani ölümü ailesini, yakınlarını ve mahalle halkını derin üzüntüye boğdu. Karacahayıt Mahallesi'nin sevilen çiftçilerinden olan Kamacı'nın dört çocuğu olduğu öğrenildi.

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