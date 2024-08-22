Direksiyon başında kalp krizi! Kazadan hemen önce eşini aradı

Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesine bağlı Karacahayıt Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir traktör devrildi. Traktör sürücüsü Oğuz Kamacı yaşanan kazada hayatını kaybetti.

Kazadan kısa bir süre önce eşini aradığı öğrenilen Oğuz Kamacı'nın, rahatsızlandığını ifade ettiği öğrenildi. Kaza sırasında kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kamacı'nın ani ölümü ailesini, yakınlarını ve mahalle halkını derin üzüntüye boğdu. Karacahayıt Mahallesi'nin sevilen çiftçilerinden olan Kamacı'nın dört çocuğu olduğu öğrenildi.

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