Direksiyon başında uyuyarak 2 kişinin ölümüne neden olan İETT şoförünün yargılanması sürüyor

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Sefer Baldan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Bir kısım müştekiler ve tarafların avukatları da duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı, olayla ilgili 3 uzman tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun mahkemeye gönderildiğini söyledi.

Raporda, otobüsün fren sisteminin tasarımına uygun etkin çalıştığı belirtilerek, sürücü Sefer Baldan'ın kazada fren tedbirine başvurmadığı anlatıldı.

Sanığın uzun süre dikkatsiz ve yorgun biçimde araç kullandığı ifade edilen raporda, bu durumun elektronik algılama sistemiyle tespit edilmiş olmasına rağmen seferin devam etmesine müsaade edip tedbir almadan işleten ile sürücünün asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Duruşmada söz verilen mağdur Fehim Aydın ise olay tarihinde Bahçelievler otobüs durağında beklediğini belirterek, "Bir otobüs durağa yaklaştı. Arkasında benim bineceğim otobüs duruyordu. O anda sanığın kullandığı otobüs duracak diye beklerken aniden hızlandı, kaçamadım, sol bacağıma çarptı, kemik kırıkları oluştu. Bacağıma platin takıldı, şikayetçiyim." diye konuştu.

Duruşmada kaza sırasında İETT otobüsünde yolculuk eden Yılmaz İncesoy, tanık olarak dinlendi. İncesoy, arabayı kullanırken uyuya kaldığını görmesi üzerine şoförü uyardığını dile getirerek, şunları anlattı:

"Hiçbir şey söylemeden gözlerini açıp, yola devam etti. Devamında kulaklık takıp, telefon konuşması yaptı. O esnada trafik de ağır akıyordu. Sanığın yine gözlerinin kapandığını gördüm. Uyumaması için ikinci kez onu uyardım. Gözlerini açıp devam etti. İkinci uyarım üzerinden 3-4 dakika geçmişti ki Bahçelievler durağında yanaşırken duyduğum gürültüye baktığımda milletin kaçıştığını gördüm. Ben de şoka girdim. Yaralanmadım. Durakta yolcu alımı yapan otobüsü sıyırıp kaldırıma çıktı. O esnada sanığın kullandığı araç hızlanmıştı, sanırım frene basacağı yerde gaza basmıştı. Yayaların kaçıştığını ve iki vatandaşın otobüsün altında kaldığını gördüm. Otobüs, bir minibüse çarpıp durduğu anda şoför koltuğundaki sanık donmuş haldeydi ve sanığın ayağı gaz pedalındaydı."

Söz verilen sanık Sefer Baldan da uyuklama sebebiyle kendisini uyaran biri olmadığını ifade ederek, tanığın aleyhe beyanda bulunduğunu söyledi.

Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilerek, olayla ilgili rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Sefer Baldan'ın 2 Şubat'ta sevk ve idaresindeki İETT otobüsü ile D-100 Kuzey yan yolda ilerlerken direksiyon başında uyuması sonucu kaldırıma çıkarak Bahçelievler otobüs durağında bekleyenlere çarptığı anlatılıyor.

Kazada otobüsün çarptığı Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev'in hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, Fehim Aydın ile otobüsün geldiğini fark ederek yan tarafa doğru atlayan İbrahim Ethem Şekerli'nin de yaralandığı bilgisi veriliyor.

Otobüs içinde bulunan kamera görüntülerinde de Baldan'ın uyuduğunun açık ve net şekilde görüldüğü belirtilen iddianamede, yapılan inceleme neticesinde otobüsün fren sisteminde veya herhangi bir mekanizmasında arıza bulunmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, İETT otobüsü şoförü Baldan'ın trafikte seyir halindeyken uyuması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek durakta bekleyenlere çarptığı, bu şekilde 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu vurgulanıyor.

Sanık Baldan'ın bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.