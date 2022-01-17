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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tıra çarptı: 2 ölü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

IHA17 Ocak 2022 Pazartesi 17:31 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:31
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Kaza, Ergene- Edirne yolu Misinli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, C.A. hakimiyetindeki 59 ADH 210 otomobil, önünde seyir halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği bölgeye gelen ekipler, hızlı bir şekilde tırın arkasına çarptıktan sonra hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişiyi kurtarma çalışması başlattı.

Sürücü C.A. yaralı olarak hastaneye sevk edilirken, M.Ş. ve S.G.'nin ise cesetleri çıkarılarak savcılık incelemesinin ardından morga gönderildi.

Kaza bölgesinde polis ve jandarma ekiplerince güvenlik tedbirleri alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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