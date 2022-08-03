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Direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

IHA3 Ağustos 2022 Çarşamba 09:07 - Güncelleme:
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Kaza Meşebükü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FIF 685 plakalı otomobili ile yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki direğe çarpan Tahir Dayak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Dayak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç Tahir Dayak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emniyet ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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