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Direksiyon hakimiyetini kaybedip boş eve dalan sürücü hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta kontrolden çıkan cip, yol kenarında boş durumdaki müstakil evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip evin içine girdi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

DHA14 Kasım 2024 Perşembe 01:44 - Güncelleme:
Direksiyon hakimiyetini kaybedip boş eve dalan sürücü hastaneye kaldırıldı
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Lokman Hekim Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan K.K. yönetimindeki 58 TK 555 plakalı cip sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında ve içerisinde kimsenin oturmadığı müstakil evin duvarına çarpıp içeri girdi.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Kazada evin duvarı yıkılarak zarar gördü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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