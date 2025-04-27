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Direksiyon hakimiyetini kaybetti! AK Partili yönetici yaşamını yitirdi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Önder, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA27 Nisan 2025 Pazar 14:23 - Güncelleme:
Direksiyon hakimiyetini kaybetti! AK Partili yönetici yaşamını yitirdi
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Kaza, Aydın-Denizli kara yolu üzeri Sultanhisar ilçesinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü Murat Önder henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil takla atarak su tahliye kanalına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Önder araçta sıkışarak yaralandı.

AK PARTİLİ YÖNETİCİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Önder'i sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. UMKE ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Önder, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DOKTORLARIN ÇABASI HAYATTA TUTMAYA YETMEDİ

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen ve hastanede tedavi altına alınan Murat Önder doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Genç yöneticinin ölüm haberi ailesi ve AK Parti Aydın teşkilatı olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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