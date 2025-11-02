İSTANBUL 21°C / 12°C
  Direksiyon hakimiyetini kaybetti fırına girdi: 4 yaralı
Güncel

Direksiyon hakimiyetini kaybetti fırına girdi: 4 yaralı

Edirne'de otomobilin ekmek fırınına girdiği kazada 4 kişi yaralandı.

2 Kasım 2025 Pazar 17:19
Direksiyon hakimiyetini kaybetti fırına girdi: 4 yaralı
İ.K. (78) idaresindeki 22 BB 088 plakalı otomobil, Sabuni Mahallesi Lise Bayırı Sokak'ta kontrolden çıkarak Eski İstanbul Caddesi'ndeki ekmek fırınına girdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, 2 fırın çalışanı ve bir müşteri sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobilin caddeye doğru hızla ilerlediği, çevredekilerin kazanın olduğu bölgeye ilerlediği görüldü.

