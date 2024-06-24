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Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaza yaptı: 3 yaralı

Kartal'da iddiaya göre fıskiyeden akan su nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

DHA24 Haziran 2024 Pazartesi 08:59 - Güncelleme:
Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaza yaptı: 3 yaralı
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Kaza, saat 07.00 sıralarında Orhantepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sahil yolunda seyir halinde olan Can Özmen yönetimindeki 34 SB 2022 plakalı otomobil, iddiaya göre fıskiyeden akan su nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı.

Otomobil refüje çıktıktan sonra ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü yara almazken, otomobilde bulunan Eren Aydın, Gürkan Arda Yalçın ve Eren Kabil hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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