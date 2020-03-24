Direksiyon hakimiyetini kaybetti, üst geçitten aşağı uçtu

IHA 24 Mart 2020 Salı 15:31 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 15:31

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Arabacı (35) yönetimindeki 67 ZG 416 plakalı otomobil, Perşembe beldesinden Çaycuma istikametine seyir halinde iken Ahatlı üst geçidine geldiği sırada sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak boş araziye uçtu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde üst geçitten düşen ve yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilde bulunan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili inceleme çalışması başlatılırken, sürücünün cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.