İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Direksiyon hakimiyetinin yitirildiği araç dereye yuvarlandığı kazada baba öldü, oğlu yaralandı
Güncel

Direksiyon hakimiyetinin yitirildiği araç dereye yuvarlandığı kazada baba öldü, oğlu yaralandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde otomobilin dereye yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti, araçtaki oğlu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 17:29 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 17:29
ABONE OL

Çaykara'dan Uzungöl Mahallesi istikametine giden Mustafa Zeren'in (51) kullandığı 61 FJ 377 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa Zeren'in cansız bedeni, AFAD ve Çaykara Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan Zeren'in oğlu Musab Zeren ise kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.