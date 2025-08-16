İSTANBUL 29°C / 22°C
Güncel

Direksiyona pet şişe sıkıştırıp videoya aldı

Şanlıurfa'da direksiyona pet şişe sıkıştırarak otomobilin arka koltuğunda oturup videoya alan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 39 bin 340 lira para cezası verildi.

16 Ağustos 2025 Cumartesi
Direksiyona pet şişe sıkıştırıp videoya aldı
Şanlıurfa'da direksiyona pet şişe sıkıştırarak otomobilin arka koltuğunda oturup yolda seyreden sürücü ile sürekli sol şeridi işgal eden kamyonet sürücüsüne toplam 48 bin 607 TL ceza kesildi.

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilinin direksiyonuna pet şişe sıkıştırarak arka koltuğa oturup elindeki enerji içeceğiyle birlikte video çeken şahıs, sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri inceleyen polis ekipler, sürücünün kimliğini belirleyerek 39 bin 340 lira para cezası kesti. Bir diğer görüntüde ise sürekli sol şeridi işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen başka bir sürücüye de 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu düzenini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren her türlü davranışın sorumluları güvenlik birimlerimiz tarafından tespit edilerek gereği yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

