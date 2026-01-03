Direksiyondan altın çoraptan para çıktı! Kapıkule'de yapılan arama pes dedirtti

Almanya'dan Türkiye'ye otomobil parçaları, metal ve plastik ürünler taşıyan bir tır, risk analizi sonrası detaylı aramaya alındı. Yapılan kontrollerde sürücü kabininde, bir bavulda ve yatak yastıklarında 54 bin 700 euro ile 6 bin 890 ABD doları bulundu.

Fransa'dan Türkiye'ye yük taşıyan başka bir tırda yapılan kontrolde ise 21 bin 600 İngiliz sterlini ele geçirildi. Paranın bir kısmı sürücü kabinindeki çantada, kalan kısmı ise sürücünün çoraplarında gizlenmiş halde bulundu.

Başka bir tırda yapılan aramada, direksiyon simidinin altındaki plastik kapağın sökülmesiyle, siyah bir tişörte sarılı halde 426 gram altın bulundu. Altının tır şoförüne ait olduğu belirlendi.

Ele geçirilen döviz ve altına el konulurken, şüpheliler hakkında Para Kanunu ve Gümrük Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.