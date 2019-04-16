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Direkte mahsur kalan kedi sınavı erteletti

Amasya'da bir okulun duvarının bitişiğindeki direkte mahsur kalan kedi, kendisini telaşlı gözlerle takip eden öğrencilerin bulunduğu sınıftaki yazılı sınavın ertelenmesine yol açtı.

  • İHA
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Alptekin Anadolu Lisesinde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Şenol Karslı, sınav yapmak için soru kağıtlarını dağıtmasının ardından bahçe duvarının bitişiğindeki telefon direğine tırmandıktan sonra aşağı inemeyen kedinin mahsur kaldığını görmesi üzerine durumu Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Direğin üstündeki kedinin düşmesinden endişelenen öğrencilerin dikkati dağılınca sınava ara verildi. Elektrik firması ekiplerinin de katıldıkları kurtarma çalışmasında araç desteğiyle itfaiyecinin yaklaşması ile birlikte direkten sarkan kedi yere inmeyi başardı. 

Ekiplerin gelişi ve kurtarma çalışmasının yarım saati geçmesinden dolayı öğrencilerin ilgilerinin dağılması nedeniyle sınavı gelecek haftaya ertelediğini belirten Şenol Karslı, “Önemli olan kedinin durumuydu. Biz sınavı haftaya yeniden yapacağız” dedi. 

"SINAVA DAHA ÇOK ÇALIŞMIŞ OLACAĞIZ"

Her an yere çakılmayla karşı karşıya olan kedinin o anlarını korkuyla izledikten sonra kurtulmasına çok sevinen öğrencilerden Ayşe Melike Demirer de, “Sınava ise daha çok çalışmış olacağız. Bizim için daha iyi oldu. O yüzden sıkıntı yok” diye konuştu.

Öğretmeninin kedinin durumunu görür görmez bir an bile düşünmeden yardım etmek için telefon açtığına değinen Ali Selçuk Deniz de bir canlının yardıma ihtiyaç duymasına duyarsız kalamayacakları için sınavın ertelemesini doğru bulduğunu söyledi. 

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