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  • Direnişin 9. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da tarihimizin en ağır ihanetlerinden birine uğradık
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Direnişin 9. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da tarihimizin en ağır ihanetlerinden birine uğradık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda yaptığı açıklamada, '15 Temmuz 2016'da bu topraklardaki bin yıllık tarihimizin en ağır ihanetlerinden birine uğradık. Demokrasimizi hedef alan FETÖ'cü hain sürüsünün o geceki saldırılarında 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı' dedi. FETÖ ile mücadele vurgusunda bulunan Erdoğan, 'FETÖ ile mücadelemize hız kesmeden, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Burada toprağa düşen kahramanların kanını asla yerde bırakmayacağız' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ15 Temmuz 2025 Salı 18:26 - Güncelleme:
Direnişin 9. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da tarihimizin en ağır ihanetlerinden birine uğradık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Bugün 51 vatan evladının her biri bu ülkeye, bu bayrağa sevdalı 51 kardeşimizin şehit edildiği Özel Harekat Daire Başkanlığımızdayız

Şehit edilen her bir polisimiz vakar, merhamet ve cesaret abidesiydi. Onlar Türkiye'nin akıncı beyleriydi. Can feda olsun kahraman polisin özel harekat erlerine.

Kahraman şehitlerimizin kabirleri pür nur olsun. Rabbim onları Peygamber Efendimize inşallah komşu eylesin

Gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüler. Onlar şu anda bizleri görüyor, duyuyor.

Yurdu yaşatmak için can veren ama canından aziz bildiği vatanını işgalcilere teslim etmeyen şehitlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz

Demokrasimizi hedef alan FETÖ'cü hain sürüsünün o geceki saldırılarında tam 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı

15 Temmuz 2016'da bu topraklardaki bin yıllık tarihimizin en ağır ihanetlerinden birine uğradık. Demokrasimizi hedef alan FETÖ'cü hain sürüsünün o geceki saldırılarında 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı

Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli Şehit Akif Altay eşine "Rabbim seni çocuklarım için beni de vatan için yaratmış" diyen bir memleket aşığıydı

Milletin kendilerine emanet ettiği silahlarla kardeşlerimizi ailelerinden, bizden koparan FETÖ'cü alçaklar sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar

FETÖ ile mücadelemize hız kesmeden, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Burada toprağa düşen kahramanların kanını asla yerde bırakmayacağız

(FETÖ) Örgütten gelen en büyük tehditleri, taarruzları başarıyla atlattık. Önce 17-25 Aralık'ta, ardından 15 Temmuz'da hainleri bozguna uğrattık

Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar, ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler

Gevşemeden, rehavete kapılmadan, masumla, mücrimin tefrikini çok iyi yaparak bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkartacağız

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