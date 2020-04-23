İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,944
  • EURO
    7,515
  • ALTIN
    386.516
  • BIST100
    98171
Güncel

Diriliş Ertuğrul, her gün 21:00'de 360'ta

3 kıta ve 7 denize hükmeden büyük imparatorluğun destansı hikayesi 360'ta… Diriliş Ertuğrul; 24 Nisan Cuma günü itibariyle her akşam 21:00'de 360 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Her gece 02:00'de de tekrarı yayınlanacaktır.

HABERİN
VİDEOSU
23 Nisan 2020 Perşembe 18:41 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 18:43
ABONE OL

Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul, üç kıtada altı asır boyunca hüküm süren ihtişamlı Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu hazırlayan döneme ve Ertuğrul Gazi’nin hikâyesine ışık tutuyor.

İlk sezonunda 13. yüzyılda Kayı boyunun Tapınak Şövalyeleri'ne karşı olan mücadelelerini konu alan dizide;

DİRİLİŞ ERTUĞRUL, HER GÜN 21:00'DE 360'TA

 “Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?”

Ertuğrul Bey, İlbilge, Hayme Ana, Turgut Alp, Bamsı Beyrek, Dragos… Hayranlık uyandıran kahramanlarıyla efsane dizi “Diriliş Ertuğrul” her gün 21:00’de 360’ta…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takım futbolcularıyla görüştü

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.