Diriliş Ertuğrul oyuncusu Celal Al dünya evine girdi, şahidi Başkan Erdoğan oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam İstanbul'da iki nikaha katıldı. Bunlarda biri Diriliş Ertuğrul dizi oyuncusu Celal Al'ın nikah töreni oldu.
- DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Şişli Bomanti'de bulunan bir otele geldi.
Erdoğan, Diriliş Ertuğrul dizi oyuncusu Celal Al'ın nikah törenine katıldı.
Erdoğan daha sonra ise EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın oğlu Erkan Yılmaz'ın nikah törenine katıldı.
Erdoğan'ın her iki törende de nikah şahitliği yaptığı öğrenildi. Erdoğan, daha sonra tekrar Kısıklı'daki konutuna geçti.
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