Diriliş şairi Sezai Karakoç'a vefatının 3'üncü yılında büyük vefa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde şiirleriyle Türkiye'ye iz bırakan diriliş ve vatan şairi Sezai Karakoç, vefatının 3'üncü yıl dönümünde sanat tutkunlarının katıldığı bir etkinlikte anıldı. Şair Ömer Erdem ve Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu'nun konuşmacı olduğu vefa buluşmasında Sezai Karakoç'un Türk Edebiyatı'na olan katkısı anlatıldı, O'nun düşünce dünyası ve sanat ile modern Türk Şiiri'ne bakışı konuşuldu. Programda, 'Sezai Karakoç Türk şiirine değil, düşünce hayatımıza, manevi uyanışımıza, toplumsal bilincimize yön vermiştir' vurgusu yapıldı.

Şair Ömer Erdem, "Sezai Karakoç olmasaydı, İkinci Yeni eksik, tek boyutlu bir modern şiir akımı olurdu. Karakoç, Cemal Süreyya, Edip Cansever, Turgut Uyar ve Ece Ayhan gibi çağdaşlarıyla bir bütünlük oluşturur, genç, inanmış, şehirli ve modern bireyin dilini temsil eder, modern şiiri tek taraflı olmaktan kurtarır. Cemal Süreyya ve Ece Ayhan da 'İkinci Yeni, Sezai Karakoç'tur' demiştir. Büyük hamleler ancak birlikte mümkündür" dedi.

Akademisyen Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu ise, "20. yüzyıl modernleşme sürecinde, hem geleneksel birikimi özümseyip modern bir şekilde yeniden üretme hem de bu birikimi hayatın içinde pratik olarak nasıl var edebileceğimizi gösterme konusunda Sezai Karakoç, Batı'yı ve güncel edebi olayları yakından takip ederek iki dünya arasında bir köprü kuran önemli bir model olarak öne çıkmıştır. Gelenekle negatif bir ilişki kurmak yerine onu sağlıklı bir şekilde temsil eden bir örnek olmuştur" diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Sezai Karakoç, yalnızca Türk şiirine değil, düşünce hayatımıza da yön veren önemli bir fikir insanı ve sanatçıdır. Onun 'diriliş' ideali, manevi bir uyanış ve toplumsal bilinçlenme çağrısı olarak tarihe geçmiştir. İslam medeniyetine dair derin bir birikimi, özgün düşünceleri ve etkileyici üslubuyla Karakoç, milletimizin manevi değerlerini şiir ve fikirleriyle yeniden gündeme getirmiş, toplumun dirilişine ilham kaynağı olmuştur" denildi.