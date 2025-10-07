Dirilişin Adı Aksa

1918 yılına dayanan bu işgal, bugün hâlâ Gazze semalarında bombalarla, açlıkla ve sessizlikle sürüyor. Filistin halkı; evinden, toprağından, hatıralarından, tarihinden ve kimliğinden koparılıyor; insanlığın gözü önünde bir soykırım cereyan ediyor.

7 Ekim, bir uyanıştır.

Filistin halkı, yüz yılı aşan bu işgale karşı Müslümanlığın onurunu, kimliğini ve varlığını tüm engellere rağmen savunmaktadır. Uluslararası insan hakları ve özgürlük söylemleri ise Gazze'de çökmüştür. Dünyanın vicdanlı ve merhametli insanları, devletlerin körlüğüne karşı meydanlara çıkmıştır. Filistin'in, direnişin ve yeniden dirilişin yanında olmuştur.

Bugün, 44 farklı ülkeden 147 aktivistin katılımıyla yola çıkan Sumud Filosu öncülüğünde yüzlerce yeni tekne, gemi farklı ülkelerden demir almıştır. İçinde bulunduğumuz asrın insani yardım lideri Türkiye'nin de öncülüğünde dirilişe umut olan Sumud Filosu kahramanları; Gazze'de 'kırılmaz' denen 18 yıllık ablukayı kırmış, mazlumun direnişine güç katmıştır.

Dünyanın uyanışına vesile olan bu eylem, kentlerin büyük meydanlarında Filistin'e özgürlük mitinglerine katılımı artırmış ve dünya halkları hep bir ağızdan İsrail'in soykırımcı olduğunu bir kez daha haykırmıştır.

Bizler dün olduğu gibi bugün de ümmet bilinciyle Filistinli kardeşlerimizin yanında olup insani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirmek adına, dünya halklarına yön vererek ses olmaya devam ediyoruz.

Filistin halkı ve Kudüs davası yalnız değildir.

Soykırımın ikinci yılından, 7 Ekim 2025 tarihinde bir kez daha sesleniyoruz:

Zalim devletler er ya da geç yıkılmaya mahkumdur. Karanlığın en zifiri noktasında yaklaşan bir zafer vardır.

Filistin'in çocukları direndikçe, biz de susmayacağız.

Rabbimize en büyük niyazımız; mazlumların yardımcısı, zalimlerin korkulu rüyası olmaktır.

Ya Rabbi, Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Filistin'e, bizlere kutlu bir zafer nasip eyle.

Filistin'e selam, direnişe devam.