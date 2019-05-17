Diriliş'in Ertuğrul'u: Bir sonraki projeye bakacağız
‘Diriliş Ertuğrul’da oynayan Engin Altan Düzyatan yeni projelerinden bahsetti.
Bir sonraki projesinde farklı bir karakteri canlandırmak istediğini söyleyen Düzyatan, “Hep dikkat ettim bir önceki rolümle bir sonraki rolümün birbirine benzememesine. Bu sezon dizi bitiyor, bakalım göreceğiz neler olacak” dedi.
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