Diş Hekimi Gökhan Atakan: Çağımızın hastalığı diş sıkma

'Bruksizm' olarak tanımlanan diş sıkma ve gıcırdatma şikâyetinin ülkece geçirdiğimiz sıkıntılı günler nedeniyle de artış gösterdiğini dile getiren Diş Hekimi Gökhan Atakan, şöyle konuştu: "Bireylerin diş sıkmasında bilinen en büyük sebep stres, kaygılar veya alışkanlıklardır. Özellikle ülkemizin geçirdiği bu zorlu günlerde birçok kişide kaygılar arttı. İstemsiz olarak diş sıkma ve gıcırdatma şikâyetiyle kliniklere başvuranların sayısında da artış görmeye başladık. Hatta çocuklarda dahi bruksizm görmeye başladık, bu nedenle birçok küçük hastamızı çocuk psikiyatrisine sevk ediyoruz."

SORUNLARI ÇOCUKLARA YANSITMAMAYA ÇALIŞIN

Dr. Gökhan Atakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarda bu durum bazen doğal sebeplerle de olabiliyor. O nedenle ebeveynlerin hemen tedirginlik yaşamasına gerek yok. Süt dişlenme döneminde ve diş değişim döneminde geçici olarak bruksizm gözlenebilir. Fakat ağız solunumu yapanlarda, bağırsak parazitleri olanlarda ve stres altında bulunan çocuklarda dikkatli muayene şart. Ailelerin yaşadıkları sorunları çocuklara mümkün olan en az şekilde yansıtmaları gerekiyor. Çünkü bu durum nedeniyle diş sağlığının yanında ileride kişilik gelişim problemleri de tetiklenebilir. Yetişkinlerde ise yönetici karakterli ve aşırı sorumluluk alan kişilerde bu soruna denk geliyoruz. Bu hastalarda bruksizm sonrası özellikle alt çene köşelerinde yani 'mandibula angulus' bölesinde şişkinlik ve kare yüz yapısına rastlıyoruz. Kişilerin dişlerinin aşındığını, hatta implantlarını dahi bu sebeple kaybettiğini biliyoruz."

EN DEĞERLİ İLAÇ MASSETER BOTOX

Dr. Atakan, bruksizm tedavisi hakkında da şu bilgileri verdi: "Öncelikle diş sıkmanın tek veya çift taraflı etkilerini, kasların doğal yapısını ve dişlerin yapısını kontrol etmeliyiz. Sadece botoks ile bruksizmi yenemeyiz. Medikal doktorun ya da diş hekiminin ağız içi bulguları da kontrol etmesi ve konuya hâkim olması gerekiyor. Çünkü dişlerdeki yanlış kapanışlar, tek taraflı erken temaslar ve/veya eklem problemi varken botoksla sorunun ana kaynağına inmek mümkün değil. Yapılan yumuşak gece plaklarının, istenenin aksine bruksizmi artırdığını da biliyoruz. Isırmayı düzelten bazı aparatlarla destek verilmesi gerekebilir. Yine farklı marka botoksların farklı derecelerde sulandırılması, ünitelerinin de ayarlanması gerekiyor. Çok sulandırılan, yani içerisine çok serum fizyolojik eklenen botolinum toksinlerde etki süresi kısalırken ciltteki yayılma alanı da artar, istenmeyen kaslar etkilenebilir. Bruksizme karşı elimizdeki en değerli ilacımız 'masseter botox'. Bilinçli ellerde hastalara şifalar dağıtabiliyoruz."