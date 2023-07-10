Diş Hekimi Ümit Tok: Dental turizmde Türkiye kendini ispatladı

Türkiye'nin 100 milyar dolarlık küresel sağlık turizmi pazarından aldığı pay her geçen gün artıyor. Bu payın artmasında önemli rol oynayan alanlardan biri de dental turizm. Teknolojik ekipmanlar, kaliteli sağlık hizmeti ve alanında başarılı diş hekimlerinin hizmet vermesi, yurt dışından çok sayıda kişinin diş tedavisi ya da gülüş tasarımı için Türkiye'yi tercih etmesini sağlıyor. Estetik diş hekimliği ve gülüş tasarımı alanında uluslararası başarılara sahip olan Diş Hekimi Ümit Tok, dental turizmde gelinen noktayı değerlendirdi.



MAKUL ÜCRETLERLE KALİTELİ HİZMET

İstanbul'da hizmet veren Özel Kıraç Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Dent360 Dental Clinic, Çatalca Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin kurucuları arasında yer alan Ümit Tok, "Dental turizmde Türkiye kendini ispatladı. Pek çok ülkeye kıyasla makul ücretlerle uluslararası kalitede hizmet veriliyor hastalara. Ayrıca kültürel zenginliğimiz de insanları cezbediyor. Türkiye'de tedavi olmak isteyenlerin bekleme süresi de oldukça kısa. Hastalarımız kısa sürede seyahat planlaması yapıp tedaviden faydalanabiliyorlar. Biz dental turizmin sağlık turizme olan katkısının daha da artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

GÜLÜŞ TASARIMI VE İMPLANT İLK SIRADA

Bakü'de düzenlenen ve farklı sektörlerin başarılı temsilcilerine verilen Reputation Awards'ta "Yılın En Başarılı Diş Doktoru" ödülüne layık görülen Ümit Tok, ülkemizde en çok tercih edilen dental hizmetlerle ilgili ise şu bilgileri verdi: "Turistlerin en çok tercih ettiği operasyonların başında gülüş tasarımı, implant, diş protezleri ve estetik diş dolgu operasyonları geliyor. Diş beyazlatma, ortodonti, estetik lamina işlemlerini de sıklıkla uyguluyoruz. Tüm bu işlemleri dünya genelinde kabul görmüş FDA ya da CE onaylı cihazlar ve markalı malzemelerle yapıyoruz."