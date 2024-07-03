İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2024 Çarşamba / 27 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6191
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2450.81
  • BIST100
    10446.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Diş hekimini tehdit eden şahsa ibretlik ceza!

Bayburt'ta bir diş hekimi, randevusu olmadığı için muayene edilmeyen ardından kendisini tehdit eden M.K. isimli şahsa Mehmetçik Vakfına 3 bin lira bağış yapması şartıyla uzlaşmaya varma talebinde bulundu.

IHA3 Temmuz 2024 Çarşamba 09:39 - Güncelleme:
Diş hekimini tehdit eden şahsa ibretlik ceza!
ABONE OL

Bayburt'ta İ.Ö isimli diş hekimi görevi başındayken hastaneye gelen M.K isimli şahıs tarafından randevu bulamadığı gerekçesiyle tehdit edildi. Doktor İ.Ö, randevusuz M.K'ya bakamayacağını, randevu alıp geldikten sonra kendisiyle ilgileneceğini söyledi. Randevu bulamadığını belirten şüpheli M.K ise, diş hekimi İ.Ö'ye tehditler savurarak, hastaneden ayrıldı. Kendisini tehdit eden M.K'dan şikayetçi olan hekim İ.Ö'nün şikayeti üzerine M.K hakkında 'Tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı.

DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü çalışmalar sonucunda dosyadaki suçun uzlaştırmaya tabi bir suç olduğu belirlendi ve dosya Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Devreye giren Uzlaştırma Bürosu ekipleri, mağdur tarafla uzlaşma şartlarını görüşmek için bir araya geldiler. Mağdur İ.Ö, Mehmetçik Vakfına bağış yapılması şartıyla şüpheli M.K. ile uzlaşmaya varacağını dosyanın uzlaştırma görevlisine iletti.

İBRETLİK CEZA

Ardından İ.Ö'nün uzlaşma talebini bildirmek için bir uzlaştırma görevlisi M.K ile de bir araya gelerek, uzlaşma talebini M.K'ya bildirdi. Hekim İ.Ö'nün uzlaşma şartını kabul eden M.K, Mehmetçik Vakfına 3 bin lira bağışta bulundu.

Uzlaştırma Bürosu'nun yürüttüğü çalışmalar neticesinde, dosyada uzlaşma sağlandı. Dosyanın şüpheli ismi M.K ise ceza almaktan doktor sayesinde kurtulurken, dosya mahkemeye intikal etmeden kapatılmış oldu.

Kamu yararı gözeten edimleri her zaman önemsediklerini, bu alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Cumhuriyet Savcısı Asya Büşra Alim fidan dikimi, vakıflara bağışta bulunulması, köy okullarının tamir işlerinin yapılması ve eksikliklerin giderilmesi, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye malzemelerinin temin edilmesi gibi konularda taraflarla uzlaşma sağlandığını aktardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.