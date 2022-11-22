Diş Hekimleri Günü mesajları! Diş hekimine güzel sözler, en güzel Diş Hekimleri Günü kutlama mesajları

Diş Hekimleri Günü Kutlama Mesajları! Türkiye'de bilimsel diş hekimliğinin temellerinin 22 Kasım 1908 tarihinde atılmasından dolayı 1996 yılından bu yana her yıl 22 Kasım tarihinde "Diş Hekimleri Günü" kutlanmaktadır. İşte doktorunuza veya diş hekimi yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel Diş Hekimleri Günü kutlama mesajları ve diş hekimine güzel sözler...

DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ MESAJLARI



Dişlerin sağlığın en önemli göstergesidir.

Diş sağlığı çok önemlidir. Bu önemli vazifede bizlere yardımcı olan tüm Diş Hekimlerimize teşekkürü bir borç biliriz. Diş Hekimleri Günü kutlu olsun.

Bütün Diş Hekimlerinin 22 Kasım Diş Hekimleri Gününü Tebrik Ederim.

İnciler bile dişlerinin beyazlığından daha karanlıktır. -Bill Vaughan

Sağlık ordumuzun vazgeçilmez bir parçası olan tüm diş hekimlerimizin Dünya Diş Hekimliği Günü'nü kutluyorum.

Diş Hekimlerimizin Diş Hekimleri Günü'nü ve tüm ağız ve diş sağlığı çalışanlarının Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nı kutlar çalışmalarında başarılar dilerim.

22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü dolayısıyla tüm Diş Hekimlerinin gününü kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilerim

Hayat çok kısa dişlerin varken gülümse. Diş Hekimleri Günü kutlu olsun

Gerek koruyucu hekimlik gerekse tedavi edici hekimlik açısından üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olan ve bu konuda özveriyle çalışan tüm hekimlerimizin Diş Hekimleri Gününü kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu nice haftalar diliyorum.

DİŞ HEKİMİNE GÜZEL SÖZLER



Gülüşümüzü güzelleştiren tüm Diş Hekimlerinin ve Diş Hekimi adaylarının '22 Kasım Diş Hekimleri Günü' kutlu olsun.

Ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması ve iyileştirilmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm diş hekimlerinin, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nü kutluyor, sağlıklı günler diliyoruz.

Gülümsemelerimizin ardındaki gizli kahramanlar olan tüm diş hekimlerimizin günü kutlu olsun.Meslek hayatınızda başarılar dilerim.

22 Kasım Bilimsel Türk Diş Hekimleri Gününü en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleş

Diş sağlığımız için özverili çalışmalar yürüten tüm diş hekimlerimizin bu önemli gününü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim.

Büyük fedakârlıklarla Ağız ve Diş Sağlığı bilincini oluşturmak ve iyileştirilmesini sağlamak için çalışan tüm diş hekimlerimizin "22 Kasım Diş Hekimleri Günü"nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum.

DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Diş Hekimleri Günü, Türkiye'de her yıl 22 Kasım'da kutlanırken, Dünya Diş Hekimleri Günü ise 6 Mart'ta kutlanmaktadır.

Türkiye'de ilk Diş Hekimliği Okulu 22 Kasım 1908 tarihinde kurulmuş ve 1909 yılında fiilen eğitime başlamıştır. İlk mezunlarının sayısı 43 kişi iken, mezun sayısı 1926 yılında 84 kişiye ulaşmıştır. 1928 yılında kabul edilen "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun" ile mesleği uygulama yetkisi yalnızca "Diş Tababeti Mektebi" mezunlarına verildikten sonra, diş hekimliği mesleği bir disiplin altına girmeye başlamış ve diş hekimliği okulunun gelişimi hızlanmıştır.