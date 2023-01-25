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Dışarı çıkmaya çalışan kediye tekme ve yumrukla saldırdı

İstanbul Küçükçekmece'de bir site sakininin, apartmandan dışarı çıkmaya çalışan kediyi tekmelediği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA25 Ocak 2023 Çarşamba 15:36 - Güncelleme:
Dışarı çıkmaya çalışan kediye tekme ve yumrukla saldırdı
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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Atakent Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Aytuğ K, 5 Ocak'ta oturduğu apartmana giriş yaptığı sırada bir kediyle karşılaştı.

Saldırgan, apartmanın giriş kapısını kapattıktan sonra kediye defalarca tekme attı. Kedi, kurtulmak için kapalı alanda kaçmaya çalışsa da Aytuğ K, tekme ve yumrukla saldırıya devam etti. Aytuğ K. daha sonra apartmanın giriş kapısını açarak kedinin dışarı çıkmasına izin verdi.

Aytuğ K. hakkında 2019 yılında hayvanlara eziyet ettiği gerekçesiyle işlem yapılmıştı.

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