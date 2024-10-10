Discord soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mesajlaşma platformu Discord'da müstehcen içerikli paylaşımlar ve ayrıca kurgu video paylaşımı yapılan "HAHA" rumuzlu yayın kanalının yöneticilerinden olduğu tespit edilen M.E.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya'da gözaltına alınan M.E.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nefret söylemi ve zorbalığın olduğu Discord'da çalıntı kredi kartı bilgileri de satılıyor Şüpheli M.E.Ö, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğince "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından tutuklandı.

SORUŞTURMA HAKKINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntülerin Siber Daire Başkanlığınca incelendiğini ve videonun kurgu olduğunun belirlendiğini duyurmuştu.