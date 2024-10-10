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Discord soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

Mesajlaşma platformu Discord'da E.N.B. adlı çocuğun da yer aldığı görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli M.E.Ö. tutuklandı.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 19:49 - Güncelleme:
Discord soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mesajlaşma platformu Discord'da müstehcen içerikli paylaşımlar ve ayrıca kurgu video paylaşımı yapılan "HAHA" rumuzlu yayın kanalının yöneticilerinden olduğu tespit edilen M.E.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya'da gözaltına alınan M.E.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nefret söylemi ve zorbalığın olduğu Discord'da çalıntı kredi kartı bilgileri de satılıyor

Şüpheli M.E.Ö, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğince "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından tutuklandı.

SORUŞTURMA HAKKINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntülerin Siber Daire Başkanlığınca incelendiğini ve videonun kurgu olduğunun belirlendiğini duyurmuştu.

Denetimli serbestlik kalkacak mı?

İzmir Emniyet Müdürlüğünün, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına aldığını, ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde alınacağını bildiren Yerlikaya, E.N.B'nin sözde tehdit ve şantaja maruz kaldığı görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayımlayan ve dezenformasyon yapan 18 yaşındaki T.D'nin ise Ankara'da gözaltına alındığını bildirmişti.

Sapkınlık merkezi Discord'daki görüntülere ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada şüpheli T.D. dün tutuklanmıştı.

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