Discord'a erişim yasağı getirildi

Son günlerde Türkiye'de Discord ve Telegram'daki bazı grupların, reşit olmayan kız çocuklarına tehdit ile şantaj yaparak taciz ettiği iddiası gündeme gelmişti.

Bu iddiaların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Son günlerde tartışma yaratan Discord'a Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.