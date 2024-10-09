İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2024 Çarşamba / 6 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2843
  • EURO
    37,6164
  • ALTIN
    2887.53
  • BIST100
    9044.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Discord'a erişim yasağı getirildi

Geçtiğimiz saatlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadaki suç içeren bazı içeriklerle ilgili savcılığın soruşturma başlattığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Discord'a erişim engeli getirildi.

9 Ekim 2024 Çarşamba 02:05 - Güncelleme:
Discord'a erişim yasağı getirildi
ABONE OL

Son günlerde Türkiye'de Discord ve Telegram'daki bazı grupların, reşit olmayan kız çocuklarına tehdit ile şantaj yaparak taciz ettiği iddiası gündeme gelmişti.

Bu iddiaların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Son günlerde tartışma yaratan Discord'a Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.

  • discord engeli
  • suç içerikleri
  • savcılık soruşturması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.